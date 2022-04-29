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Набиуллина заявила о стабилизации инфляционного давления в России

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Инфляционное давление в России в последние две недели стабилизировалось. Об этом 29 апреля заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Инфляционное давление и инфляционные ожидания снижаются. Это отражает исчерпание ажиотажного спроса населения и укрепления рубля. В последние две недели текущее инфляционное давление стабилизировалось после резкого роста в начале марта, однако оно остается высоким», — сказала она.

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Набиуллина уточнила, что, по данным опросов населения, ожидаемая инфляция ниже наблюдаемой, то есть россияне считают, что цены уже не будут расти так быстро. Она отметила, что риски раскручивания инфляционной спирали в стране уменьшились.

По словам главы Центробанка, денежно-кредитная, бюджетная политики и структурные меры правительства будут способствовать возобновлению экономического роста с начала следующего года.

Кроме того, Набиуллина назвала ситуацию на рынке труда «достаточно спокойной», уточнив, что к марту этого года РФ подошла с исторически низкой безработицей. Однако структура занятости будет меняться и может «потребоваться перераспределение трудовых ресурсов — как между отраслями и профессиями, так и географически». В Центробанке будут оценивать, как эти процессы повлияют на темпы структурной перестройки экономики и на инфляцию.

Ранее 29 апреля Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки на 300 базисных пунктов (б.п.), с 17 до 14% годовых.

До этого, 27 апреля, «Ведомости» со ссылкой на проект Минэкономразвития сообщали, что ведомство прогнозирует падение ВВП страны на 8,8% в 2022 году и рост на 1,3% — в 2023-м. Как заявил «Известиям» руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, это базовый прогноз и не такой уж плохой сценарий.

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