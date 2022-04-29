Набиуллина заявила о стабилизации инфляционного давления в России

Инфляционное давление в России в последние две недели стабилизировалось. Об этом 29 апреля заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Инфляционное давление и инфляционные ожидания снижаются. Это отражает исчерпание ажиотажного спроса населения и укрепления рубля. В последние две недели текущее инфляционное давление стабилизировалось после резкого роста в начале марта, однако оно остается высоким», — сказала она.

Набиуллина уточнила, что, по данным опросов населения, ожидаемая инфляция ниже наблюдаемой, то есть россияне считают, что цены уже не будут расти так быстро. Она отметила, что риски раскручивания инфляционной спирали в стране уменьшились.

По словам главы Центробанка, денежно-кредитная, бюджетная политики и структурные меры правительства будут способствовать возобновлению экономического роста с начала следующего года.

Кроме того, Набиуллина назвала ситуацию на рынке труда «достаточно спокойной», уточнив, что к марту этого года РФ подошла с исторически низкой безработицей. Однако структура занятости будет меняться и может «потребоваться перераспределение трудовых ресурсов — как между отраслями и профессиями, так и географически». В Центробанке будут оценивать, как эти процессы повлияют на темпы структурной перестройки экономики и на инфляцию.

Ранее 29 апреля Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки на 300 базисных пунктов (б.п.), с 17 до 14% годовых.

До этого, 27 апреля, «Ведомости» со ссылкой на проект Минэкономразвития сообщали, что ведомство прогнозирует падение ВВП страны на 8,8% в 2022 году и рост на 1,3% — в 2023-м. Как заявил «Известиям» руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, это базовый прогноз и не такой уж плохой сценарий.