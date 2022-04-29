Экс-замглавы МИД Новой Зеландии поблагодарил Россию за отпор НАТО

Бывший заместитель министра иностранных дел и министр по разоружению и контролю над вооружениями Новой Зеландии Мэт Робсон заявил, что НАТО всегда хотели окружить Россию, которая сейчас дает отпор альянсу, за это Москве стоит сказать спасибо.

«Я со своими друзьями и коллегами должен сказать спасибо России за то, что она говорит НАТО: «Нет, вы к нам не придете». Россия остановила Наполеона, перенесла революцию, Вторую мировую войну. Сейчас НАТО пытается зажать ее в своих границах, посмотрите на Югославию», — отметил он в беседе с «Известиями».

Мэт Робсон подчеркнул также, что Вашингтон спонсирует конфликт на Украине. Кроме того, США, по его словам, размещают военные базы в разных странах, но при этом называют Россию и Китай агрессорами.

«Люди по всему миру потеряли понимание того, что такое Россия и Китай. Это нонсенс говорить, что они — главные мировые агрессоры», — уточнил он.

Дипломат подчеркнул, что США распространили свое военное влияние по всему миру.

29 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддержат возможную заявку Финляндии и Швеции о присоединении к Североатлантическому альянсу (НАТО)

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их вступления в НАТО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно скажется на обстановке на европейском континенте.

28 апреля американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США стремятся прийти на смену России в качестве ключевого партнера Индии. По его словам, в настоящее время ряд стран переосмысливает свои отношения с другими государствами, в частности, с Россией.

При этом до этого, 11 марта, индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар не стал принимать во внимание советы журналистов западных СМИ по ситуации вокруг Украины. По его словам, Индия самостоятельно выбирает траекторию своего поведения.