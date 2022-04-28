США захотели стать для Индии ключевым партнером вместо России

США стремятся прийти на смену России в качестве ключевого партнера Индии. Об этом заявил 27 апреля госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, в настоящее время ряд стран переосмысливает свои отношения с другими государствами, в частности, с Россией.

Глава американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса США, заявил, что отношения Нью-Дели с Москвой «уходят в прошлое на десятилетия». Однако теперь Штаты могут заменить Индии Россию, считает он.

«Россия была для Индии предпочтительным партнером из необходимости, когда мы (США. — Ред.) были не в состоянии выступать в качестве партнера. Теперь мы в состоянии», — полагает шеф американской дипломатии.

Блинкен добавил, что в Белом доме прилагают усилия для того, чтобы наращивать «стратегическое совпадение взглядов» между Соединенными Штатами и Индией.

«У этого партнерства есть потенциал, позволяющий ему стать одним из самых наших важных, фундаментальных партнерств в течение следующих десятилетий», — убежден он.

22 апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты продолжат предпринимать попытки убедить Индию не полагаться на Россию в своей оборонной программе. По его словам, Вашингтон ценит сотрудничество с Нью-Дели в области обороны.

Ранее, 20 апреля, военный эксперт, генерал-майор армии Индии в отставке П.К. Сехгал отметил, что российское оружие превосходит западные аналоги своей простотой, прочностью и ценой.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Индия потратила около половины своего военного бюджета на российское оружие с 2017 по 2021 год.

18 марта посол России в Индии Денис Алипов рассказал, что ситуация вокруг Украины не повлияет на сотрудничество с Индией в военно-техническом плане: поставки зенитных ракетных комплексов С-400 в страну идут по ранее запланированному графику.

11 марта индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар не стал принимать во внимание советы журналистов западных СМИ по ситуации вокруг Украины. По его словам, Индия самостоятельно выбирает траекторию своего поведения.

Кроме того, на фоне отказа европейских государств от российского топлива Индия удваивает закупки российской сырой нефти, скупая все основные сорта у производителей ОПЕК+. Президент США Джо Байден до этого сообщил премьер-министру Индии Нарендре Моди, что Белый дом готов помочь стране диверсифицировать ее импорт энергоносителей. Однако некоторые введенные санкции делают российскую нефть дешевой и привлекательной для Индии.