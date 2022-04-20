Индия удвоила объемы закупок российской нефти

Индия удваивает закупки российской сырой нефти, несмотря на предупреждения США, скупая все основные сорта у производителей ОПЕК+. Об этом 20 апреля сообщило Bloomberg.

Государственные нефтеперерабатывающие заводы страны рассматривают договорные сделки вместо закупок с тендеров для получения более выгодных цен.

«Южноазиатская страна закупила всё, начиная от флагманского Urals, которое отгружается из портов на западе, и заканчивая редким грузом ESPO с Дальнего Востока, который обычно предпочитает Китай», — написало СМИ.

Уточняется, что президент США Джо Байден на прошлой неделе сообщил премьер-министру Индии Нарендре Моди, что Белый дом готов помочь стране диверсифицировать ее импорт энергоносителей. Однако некоторые введенные санкции делают российскую нефть дешевой и привлекательной для Индии.

По информации агентства, с конца февраля страна купила миллионы баррелей нефти марки Urals, ESPO. Также индийские переработчики приобрели нефтепродукт марки Sokol (добывается на Дальнем Востоке).

Накануне министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет поддерживать введение антироссийских санкций против поставок газа и нефти. Он отметил, что поставки российского газа в Венгрию осуществляются без перебоев.

Ранее, 18 апреля, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что теоретически заменить российскую нефть для стран Евросоюза могут государства — члены ОПЕК+, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ. Но, по его словам, полностью, мгновенно заменить ее Эр-Рияд и Абу-Даби не смогут, даже если захотят, они могут лишь смягчить удар.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией и от части российских энергоресурсов ударил по Европе и США. Он уточнил, что везде растут цены, а инфляция зашкаливает.

12 апреля генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо на встрече с официальными представителями Евросоюза заявил, что практически невозможно заменить экспорт российской нефти в страны ЕС. Он рассказал, что на рынок оказывают влияние политические, а не экономические факторы, поэтому возможности организации сильно ограничены.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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