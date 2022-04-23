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США продолжат убеждать Индию не полагаться на РФ в вопросах обороны

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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в пятницу, 22 апреля, сообщил, что Соединенные Штаты Америки продолжат предпринимать попытки убедить Индию не полагаться на Россию в своей оборонной программе.

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«С Индией, а также с другими странами мы были очень откровенны, мы не хотим, чтобы они полагались на Россию в вопросах обороны», — отметил пресс-секретарь в ходе брифинга, трансляция которого велась в Twitter оборонного ведомства.

По его словам, Вашингтон ценит сотрудничество с Нью-Дели в области обороны.

«И как было доказано неделю назад, мы ищем пути, чтобы и дальше улучшать его развитие. Это будет продолжаться, потому что это имеет значение, это важно», — подчеркнул он.

В заключении Кирби добавил, что для США ценно, что Индия обеспечивает безопасность в регионе.

Ранее, 20 апреля, военный эксперт, генерал-майор армии Индии в отставке П. К. Сехгал отметил, что российское оружие превосходит западные аналоги своей простотой, прочностью и ценой.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Индия потратила около половины своего военного бюджета на российское оружие с 2017 по 2021 год. При этом с 2012 по 2016 годы страна тратила на закупки российского вооружения почти 70% оборонных средств.

Еще 6 апреля Пентагон заявил о необходимости добиваться от Нью-Дели снижения закупок российской военной техники и оборудования.

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