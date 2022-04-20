В Индии назвали преимущества российского оружия по сравнению с западным

Оружие России превосходит западные аналоги своей простотой, прочностью и ценой. Об этом «РИА Новости» рассказал в среду, 20 апреля, военный эксперт, генерал-майор армии Индии в отставке П. К. Сехгал.

«Факт в том, что наши войска привыкли к российским системам вооружения. Они намного дешевле, чем эквивалентный вариант из западного мира. Российское оружие гораздо надежнее и не выходит из строя в последнюю минуту. Западное оружие является слишком сложным и часто подводит нас, и Индия уверенно эксплуатирует российское оружие в течение последних шести десятилетий», — отметил он.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Индия потратила около половины своего военного бюджета на российское оружие с 2017 по 2021 годы. При этом с 2012 по 2016 годы страна тратила на закупки российского вооружения почти 70% оборонных средств.

Как отмечается, самым дорогим приобретением были зенитно-ракетные комплексы С-400, контракт на поставки которых был заключен в 2018 году. Индия — третий зарубежный покупатель этих комплексов после Китая и Турции.

Ранее, 6 апреля, Пентагон заявил о необходимости добиваться от Индии снижения закупок российской военной техники и оборудования.

18 марта посол России в Индии Денис Алипов рассказал, что ситуация вокруг Украины не повлияет на сотрудничество с Индией в военно-техническом плане: поставки зенитных ракетных комплексов С-400 в страну идут по ранее запланированному графику.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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