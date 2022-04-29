Жители Донецка сообщили о пожаре на нефтебазе

Жители Донецка в ночь на 29 апреля сообщили, что на нефтебазе в Кировском районе города начался пожар. Они распространили в Сети видео с места возгорания.

Судя по кадрам, над территорией нефтебазы развиваются клубы серого дыма.

Ранее в пятницу в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские войска обстреляли Донецк. По их данным, после 3:00 город четыре раза подвергся обстрелу. Всего выпущено 13 мин калибром 120 мм, а также 21 снаряд калибром 122 мм.

28 апреля стало известно, что один ребенок погиб в результате обстрела Макеевки украинскими националистами. Кроме того, ранения получили 19 мирных жителей, включая четверых детей. Как рассказали очевидцы, обстрел начался примерно в 19:00 по местному времени. У людей в квартирах выбиты стекла, повреждены припаркованные на улице автомобили, на них видны следы от пуль.

В этот же день стало известно о ранении двух человек при обстреле украинскими военными поселка Шахта имени Абакумова в Донецкой области. Отмечалось, что пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Также в четверг корреспондент «Известий» показал кадры с рынка «Сокол» в микрорайоне Текстильщик в Донецке, который утром 28 апреля подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). В результате обстрела Донецка пять человек погибли и еще 23 получили ранения. Пострадали 21 взрослый и двое детей. Один из пациентов позже скончался в автомобиле «скорой».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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