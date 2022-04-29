Прямой эфир
Сюжет:

Жители Донецка сообщили о пожаре на нефтебазе

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Донецка в ночь на 29 апреля сообщили, что на нефтебазе в Кировском районе города начался пожар. Они распространили в Сети видео с места возгорания.

Судя по кадрам, над территорией нефтебазы развиваются клубы серого дыма.

Ранее в пятницу в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские войска обстреляли Донецк. По их данным, после 3:00 город четыре раза подвергся обстрелу. Всего выпущено 13 мин калибром 120 мм, а также 21 снаряд калибром 122 мм.

28 апреля стало известно, что один ребенок погиб в результате обстрела Макеевки украинскими националистами. Кроме того, ранения получили 19 мирных жителей, включая четверых детей. Как рассказали очевидцы, обстрел начался примерно в 19:00 по местному времени. У людей в квартирах выбиты стекла, повреждены припаркованные на улице автомобили, на них видны следы от пуль.

В этот же день стало известно о ранении двух человек при обстреле украинскими военными поселка Шахта имени Абакумова в Донецкой области. Отмечалось, что пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Также в четверг корреспондент «Известий» показал кадры с рынка «Сокол» в микрорайоне Текстильщик в Донецке, который утром 28 апреля подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). В результате обстрела Донецка пять человек погибли и еще 23 получили ранения. Пострадали 21 взрослый и двое детей. Один из пациентов позже скончался в автомобиле «скорой».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022