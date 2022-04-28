Появились кадры с места обстрела рынка «Сокол» в Донецке

Корреспондент «Известий» показал кадры с рынка «Сокол» в микрорайоне Текстильщик в Донецке, который утром 28 апреля подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ).

На кадрах видны следы разрушений и возгорания. После удара на рынке загорелось сразу несколько контейнеров. В некоторых местах остались воронки от снарядов и следы крови. На месте работают сотрудники МЧС.

Под удар в четверг также попал рынок «Меркурий», расположенный в Кировском районе Донецка. В результате обстрела два человека погибли, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в больницу.

В Telegram-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщается, что украинские боевики для нанесения ударов используют реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град».

В результате обстрела Донецка пять человек погибли и еще 23 получили ранения. Пострадали 21 взрослый и двое детей. Один из пациентов позже скончался в автомобиле «скорой».

Ранее, 23 апреля, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 122 мм по Кировскому району. Кроме того, обстрелу подверглись жители Петровского района Донецка, самого отдаленного от центра. Пострадал один ребенок.

Всего в ДНР за 71 день эскалации зафиксировали более 2300 атак со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением 23 706 боеприпасов различного калибра, включая ракеты «Точка-У», РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град». В результате обстрелов погибли 85 мирных жителей.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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