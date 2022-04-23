В Донецке ребенок получил ранение из-за обстрела ВСУ

Жители Петровского района Донецка подверглись очередному обстрелу со стороны украинских войск. Пострадал один ребенок. Об этом 23 апреля сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Вооруженные формирования Украины атаковали Петровский район Донецка. В результате обстрела по улице Удальцова получил ранение ребенок. Подробности уточняются», — сообщает штаб теробороны республики в своем Telegram-канале.

Утром 23 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) рассказали, что украинские войска выпустили по Кировскому району четыре снаряда калибром 122 мм. Жители района рассказали «Известиям» об обстреле и показали разрушения.

Днем ранее в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск ранения получили 14 мирных жителей, в том числе один ребенок 2007 года рождения.

20 апреля сообщалось, что украинские военные 32 раза открывали огонь по территории ДНР за прошедшие сутки. Под ударами оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Ясиноватая, Горловка, Озеряновка, Зайцево, Пантелеймоновка.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти республик Донбасса сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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