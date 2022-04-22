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В результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ пострадал ребенок и еще 13 человек

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В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) территории Донецкой Народной Республики (ДНР) ранения получили 14 мирных жителей, в том числе один ребенок 2007 года рождения. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Спецоперация в Донбассе 22 апреля. Текстовая трансляция
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Отмечается, что огонь велся по Мариуполю, Владимировке, Приморску и Великоновоселковскому и Марьинскому районам. В результате ранены семь мужчин, шесть женщин и подросток 2007 года рождения.

Таким образом, общее количество зафиксированных пострадавших в ДНР составляет 1231 человека, среди них 67 детей.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что украинские военные 32 раза открывали огонь по территории ДНР за прошедшие сутки. Под ударами оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Ясиноватая, Горловка, Озеряновка, Зайцево, Пантелеймоновка.

19 апреля в ДНР сообщили, что украинские военные за сутки 29 раз обстреляли территорию республики. В результате ранены семь мирных жителей, повреждено 28 домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

В середине февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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