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В ДНР сообщили о 32 фактах ведения огня со стороны Украины за сутки

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Вооруженные силы Украины 32 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) за минувшие сутки. Об этом 20 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

Спецоперация в Донбассе 20 апреля. Текстовая трансляция
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«На донецком направлении противник применял — РСЗО «Град», артиллерию 122 и 152 мм, минометы 120 мм. На горловском — артиллерию 122 мм, минометы 120 мм. Выпустив 190 единиц различных боеприпасов», — сказано в сообщении.

Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Ясиноватая, Горловка, Озеряновка, Зайцево, Пантелеймоновка.

19 апреля в ДНР сообщили, что украинские военные за сутки 29 раз обстреляли территорию республики. В результате ранены семь мирных жителей, повреждено 28 домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

18 апреля стало известно, что украинские военные открыли огонь по Петровскому району Донецка, использовав ракеты «Град», было выпущено 20 ракет. Также зафиксированы обстрелы по Горловке и Верхнеторецкому. Огонь велся, в частности, из минометов и артиллерийских установок.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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