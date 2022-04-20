В ДНР сообщили о 32 фактах ведения огня со стороны Украины за сутки
Вооруженные силы Украины 32 раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) за минувшие сутки. Об этом 20 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.
«На донецком направлении противник применял — РСЗО «Град», артиллерию 122 и 152 мм, минометы 120 мм. На горловском — артиллерию 122 мм, минометы 120 мм. Выпустив 190 единиц различных боеприпасов», — сказано в сообщении.
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Ясиноватая, Горловка, Озеряновка, Зайцево, Пантелеймоновка.
19 апреля в ДНР сообщили, что украинские военные за сутки 29 раз обстреляли территорию республики. В результате ранены семь мирных жителей, повреждено 28 домов и два объекта гражданской инфраструктуры.
18 апреля стало известно, что украинские военные открыли огонь по Петровскому району Донецка, использовав ракеты «Град», было выпущено 20 ракет. Также зафиксированы обстрелы по Горловке и Верхнеторецкому. Огонь велся, в частности, из минометов и артиллерийских установок.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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