Появились кадры обстрела Макеевки в ДНР

Корреспондент «Известий» показал кадры из Макеевки, которая в четверг, 28 апреля, подверглась обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины.

Как рассказали очевидцы, обстрел начался примерно в 19:00 по местному времени. У людей в квартирах выбиты стекла, повреждены припаркованные на улице автомобили, на них видны следы от пуль.

«Я на пол упала, думала, вообще сердечный приступ получу», — поделилась одна из местных жительниц.

Отмечается, что некоторых пострадавших увезли на машинах скорой помощи.

Ранее в этот день стало известно, что один ребенок погиб в результате обстрела Макеевки украинскими националистами. Кроме того, ранения получили 19 мирных жителей, включая четверых детей.

26 апреля сообщалось, что в результате действий украинских силовиков ранения получили еще 11 человек.

В этот же день стало известно о ранении двух человек при обстреле украинскими военными поселка Шахта имени Абакумова в Донецкой области.

Отмечалось, что пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Один из снарядов попал в жилой дом и полностью его разрушил, еще несколько зданий сильно повреждены.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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