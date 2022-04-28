Аналитик назвала причину сокращения объема международных резервов России

Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова рассказала 28 апреля «Известиям», почему за неделю международные резервы России сократились на $4 млрд или на 0,7%.

«В последнее время отмечается укрепление доллара против большинства валют, в частности евро, юаня, канадского доллара, йены, фунта. Стоимость золота тоже снизилась. Это привело к отрицательной переоценке золотовалютного резерва (ЗВР)», — рассказала «Известиям» Веретенникова.

Она пояснила, что если перевести все валюты и золото в доллары, то можно убедиться, что объем ЗВР в долларовом эквиваленте стал ниже.

Ранее в этот же день в Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 22 апреля составили $607,1 млрд.

В марте глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны в связи со спецоперацией России по защите Донбасса заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема.

Вместе с тем министр подчеркнул, что у страны достаточно средств, необходимых для производства товаров. По словам Силуанова, приняв решение о заморозке резервов, Запад начал экономическую войну против России.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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