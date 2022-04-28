Сейм Латвии запретил спортсменам участвовать в соревнованиях России и Белоруссии

Сейм Латвии в четверг, 28 апреля, в окончательном чтении принял поправки в закон о спорте, согласно которым спортсменам и тренерам запрещается участвовать в соревнованиях, проводимых в России и Белоруссии. Об этом пресс-служба парламента сообщила на официальном сайте.

В частности, поправки запрещают спортивным командам из Латвии участвовать в национальных чемпионатах, кубковых соревнованиях России и Белоруссии, а также международных лигах, где более половины участников команд представляют эти две страны.

«Нарушившие этот запрет не будут допущены к включению в сборную, а также не смогут получить средства из государственного или местного бюджетов для покрытия расходов на тренировки или соревнования», — говорится в сообщении.

Кроме того, закон запрещает латвийским спортивным организациям, спортсменам и тренерам сотрудничать со спортивными агентами из России и Белоруссии.

Поправки к закону о спорте вступают в силу на следующий день после их публикации.

Ранее, 26 апреля, Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Чемпионат мира должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года. Решение о новом месте примут во время чемпионата мира в Финляндии, который пройдет с 13 по 29 мая.

28 февраля Национальная хоккейная лига (НХЛ) сообщила, что приостановила отношения с российскими деловыми партнерами и не будет планировать соревнования в России.

Действия были предприняты на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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