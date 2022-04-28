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Мирный житель погиб при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

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Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, еще один человек получил ранения. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Спецоперация в Донбассе 28 апреля. Текстовая трансляция
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Отмечается, что мужчина 1984 года рождения погиб на рабочем месте. Пострадавший также находился на работе, его госпитализировали.

Обстрелы по Ясиноватой были зафиксированы в 12:30 и 12:40. Украинские войска выпустили в сторону населенного пункта 10 мин калибром 122 мм и пять ракет из БМ21 «Град».

Ранее в этот же день стало известно, что в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка погибли пять человек и 23 получили ранения. Под обстрел попали рынки «Меркурий» и «Сокол» в микрорайоне Текстильщик. На втором рынке после обстрела загорелись контейнеры, сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание.

23 апреля жители Петровского района Донецка также подверглись очередному обстрелу со стороны украинских войск. Тогда пострадал один ребенок. Кроме того, украинские войска выпустили и по Кировскому району четыре снаряда калибром 122 мм. Жители района рассказали «Известиям» об обстреле и показали разрушения.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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