Пять человек погибли и 23 получили ранения при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Кировского района Донецка. Об этом 28 апреля сообщает в своем Telegram-канале минздрав Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате обстрела в Кировском районе на м-н Текстильщик погибли на месте происшествия 4 человека», — отметили в ведомстве

Пострадали 21 взрослый и двое детей. Один из пациентов позже скончался в автомобиле «скорой».

Как уточняет на своем сайте «Донецкое агентство новостей», под обстрел попали рынки «Меркурий» и «Сокол» в микрорайоне Текстильщик. На втором рынке после обстрела загорелись контейнеры, сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание.

Ранее в четверг сообщалось, что в результате обстрелов украинских националистов в Донецке погибли два человека.

Вечером в среду, 27 апреля, украинские вооруженные силы провели массированный ракетный обстрел баллистическими ракетами и реактивными снарядами жилых кварталов города Херсона, атаку удалось отразить.

26 апреля мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о гибели женщины в результате обстрела украинскими войсками Петровского района города.

23 апреля жители Петровского района Донецка, самого отдаленного от центра района города, также подверглись очередному обстрелу со стороны украинских войск. Пострадал один ребенок. Кроме того, украинские войска выпустили и по Кировскому району четыре снаряда калибром 122 мм. Жители района рассказали «Известиям» об обстреле и показали разрушения.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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