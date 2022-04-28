Ярошенко дает первое интервью после освобождения. Трансляция

Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко, которого обменяли на американца Тревора Рида, в четверг, 28 апреля, дает «Известиям» первое интервью после освобождения. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

О том, что в результате длительного переговорного процесса состоялся обмен Рида на Ярошенко, сообщили 27 апреля в МИД РФ. По словам адвоката Ярошенко, сначала россиянина доставили в Сочи, после чего он вылетел в Москву.

Тогда же в первом комментарии после своего освобождения Ярошенко назвал свой приговор несправедливым. Он отметил, что отбыл 12 лет в тюрьме США «ни за что». Как рассказали супруга летчика Виктория и его дочь Екатерина, в США с ним обращались жестоко, у главы семьи остались шрамы на руках и ногах, после того как он находился в кандалах.

Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Сам гражданин РФ отрицал вину и называл дело сфабрикованным.

Рида признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья») летом 2020 года. Суд назначил ему девять лет колонии и взыскал 300 тыс. рублей в пользу двух потерпевших. 28 июня 2021 года Мосгорсуд признал приговор законным.

Инцидент с участием Рида произошел в Москве в августе 2019 года. В полицию поступило сообщение, что на Ленинградском шоссе дебоширит мужчина — он стоял возле автомобиля с двумя девушками и скандалил. Позднее студент из США напал на сотрудников полиции.