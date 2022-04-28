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Появилось видео вынесения приговора экс-губернатору Сахалина Хорошавину

Экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина приговорили к 15 годам колонии
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В распоряжении «Известий» появились кадры из зала суда, где бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин 28 апреля был приговорен к 15 годам колонии по второму уголовному делу о коррупции.

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Другим фигурантом уголовного дела стал бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин. Его обвиняли в 13 эпизодах получения взяток, после чего приговорили девяти годам лишения свободы. На кадрах запечатлено, как судья читает обвинительный приговор. После этого судебные приставы направились к осужденному, чтобы сопроводить его из зала суда.

Хорошавин недолго пообщался с адвокатами, представлявшими его интересы.

В четверг экс-чиновник был осужден по второму коррупционному уголовному делу на 15 лет. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взяток»), ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Приготовление к получению взяток»). Материалы второго уголовного дела поступили от следствия в южно-сахалинский городской суд в апреле 2020 года, первое заседание состоялось 7 сентября того же года.

Еще два участника преступной группы были объявлены в международный розыск.

По первому уголовному делу бывшего губернатора осудили 9 февраля 2018 года. Тогда он был признан виновным в восьми эпизодах получения взяток на общую сумму 522 млн рублей. Обвинительный приговор также вынесли в отношении его заместителя Сергея Карепкина и советника Андрея Икрамова. Их отправили отбывать срок в колониях Хабаровского края в мае.

Представители Хорошавина подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. 9 апреля 2019 года суд Сахалинской области отказал в апелляции.

Экс-губернатора задержали в марте 2015 года на рабочем месте и доставили в Москву. У него нашли 1 млрд рублей наличными, а также сотни дорогих ювелирных изделий.

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