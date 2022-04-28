Экс-глава Сахалина Хорошавин приговорен к 15 годам колонии

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин осужден по второму коррупционному уголовному делу на 15 лет. Об этом 28 апреля сообщили в инстанции

«Присудили 15 лет колонии строгого режима и 500 млн (рублей) штрафа», — отметили в инстанции.

Хорошавин обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взяток»), ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Приготовление к получению взяток»). Материалы второго уголовного дела поступили от следствия в южно-сахалинский городской суд в апреле 2020 года, первое заседание состоялось 7 сентября того же года.

В соответствии с материалами второго уголовного дела, в 2014 году экс-губернатор организовал группу, которая во главе с ним получила взятки в размере от 2 млн до 10 млн рублей от кандидатов в депутаты городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва. Всего злоумышленники получили более 100 млн рублей. Перед судом вместе с Хорошавиным предстанет еще один из участников преступления — бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин.

Еще два участника преступной группы были объявлены в международный розыск.

По первому уголовному делу бывшего губернатора осудили 9 февраля 2018 года. Тогда он был признан виновным в восьми эпизодах взяток на общую сумму 522 млн рублей. Обвинительный приговор также вынесли в отношении его заместителя Сергея Карепкина и советника Андрея Икрамова. Их отправили отбывать срок в колониях Хабаровского края в мае.

Представители Хорошавина подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. 9 апреля 2019 года суд Сахалинской области отказал в апелляции.

Экс-губернатора задержали в марте 2015 года.