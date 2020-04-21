Прямой эфир

Прокуратура утвердила обвинение по второму делу экс-губернатора Хорошавина

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Ясько
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокурор Сахалинской области утвердил обвинительное заключение по второму уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, ранее осужденного за коррупцию. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщается на сайте ведомства.

Сплошные мытарства: как российских таможенников отучали брать взятки
И кто первым стал взимать пошлины за провоз товаров

Хорошавин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взяток»), ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Приготовление к получению взяток»).

В соответствии с материалами второго уголовного дела в 2014 году он организовал группу, которая во главе с ним получила взятки в размере от двух до 10 млн рублей от кандидатов в депутаты городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва. Всего злоумышленники получили более 100 млн рублей. Перед судом вместе с Хорошавиным предстанет еще один из участников преступления — бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин. Материалы уголовного дела будут направлены в Южно-Сахалинский городской суд. Еще два участника преступной группы объявлены в международный розыск.

В настоящий момент он находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска и знакомится с материалами этого уголовного дела, по которому и обвиняется в получении взяток на сумму более 100 млн рублей.

По первому уголовному делу бывшего губернатора осудили 9 февраля 2018 года. Его признали виновным в восьми эпизодах взяток на общую сумму 522 млн рублей. Обвинительный приговор также вынесли в отношении его заместителя Сергея Карепкина и советника Андрея Икрамова. Их отправили отбывать срок в колониях Хабаровского края в мае. Представители Хорошавина подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. 9 апреля 2019 года суд Сахалинской области отказал в апелляции. Экс-губернатора задержали в марте 2015 года. Следствие по уголовному делу продолжалось в течение двух лет, суд начался в марте 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ОНК рассказали о содержании Хорошавина в СИЗО
Хорошавина этапировали обратно на Сахалин

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020