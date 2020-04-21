Прокуратура утвердила обвинение по второму делу экс-губернатора Хорошавина

Прокурор Сахалинской области утвердил обвинительное заключение по второму уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, ранее осужденного за коррупцию. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщается на сайте ведомства.

Хорошавин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взяток»), ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Приготовление к получению взяток»).

В соответствии с материалами второго уголовного дела в 2014 году он организовал группу, которая во главе с ним получила взятки в размере от двух до 10 млн рублей от кандидатов в депутаты городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва. Всего злоумышленники получили более 100 млн рублей. Перед судом вместе с Хорошавиным предстанет еще один из участников преступления — бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин. Материалы уголовного дела будут направлены в Южно-Сахалинский городской суд. Еще два участника преступной группы объявлены в международный розыск.

В настоящий момент он находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска и знакомится с материалами этого уголовного дела, по которому и обвиняется в получении взяток на сумму более 100 млн рублей.

По первому уголовному делу бывшего губернатора осудили 9 февраля 2018 года. Его признали виновным в восьми эпизодах взяток на общую сумму 522 млн рублей. Обвинительный приговор также вынесли в отношении его заместителя Сергея Карепкина и советника Андрея Икрамова. Их отправили отбывать срок в колониях Хабаровского края в мае. Представители Хорошавина подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. 9 апреля 2019 года суд Сахалинской области отказал в апелляции. Экс-губернатора задержали в марте 2015 года. Следствие по уголовному делу продолжалось в течение двух лет, суд начался в марте 2017 года.