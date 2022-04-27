20 апреля Московский Бизнес Клуб провел историческую конференцию в Петровском путевом дворце

20 апреля 2022 года Московский Бизнес Клуб провел историческую конференцию в Петровском путевом дворце — «Рынок недвижимости на пороге глобальных перемен: разработка эффективной стратегии девелоперами, банками и брокерами».

200 топ-менеджеров ведущих компаний обсудили непростую текущую ситуацию и сделали свои прогнозы будущего строительной отрасли. Место для встречи — исторический Петровский путевой дворец. Данная площадка всегда собирала главных героев времени, начиная со времен Екатерины II и до наших дней, когда дворец стал местом проведения официальных встреч на уровне правительства РФ. Спикерами конференции выступили первые лица крупнейших компаний.

Ключевым спикером выступил Станислав Киселев, генеральный директор ГК «Кортрос». Он дал оценку сегодняшнему состоянию рынка недвижимости: «Текущие события ведут за собой быструю и глубокую трансформацию среды, всей устоявшейся системы. Всего лишь год назад мы говорили о том, что конкуренция девелоперов достигла таких масштабов, когда все компании бьются за свое место под солнцем и готовы на всё ради того, чтобы получить своего клиента. Сейчас мы приходим к тому, что нам необходимо объединяться, работать в связке и цепочке. Консолидация отрасли — вот сейчас наша цель. Потребности клиента, безусловно, важны, однако сейчас задачи больше и мощнее — выстоять, поддержать и себя, и клиента, и партнера. Когда земля уходит из-под ног — это время для большого прыжка. Те объекты, которые находятся у нас в стадии строительства, должны быть ускорены стройкой. Мы четко понимаем это. Для нас это в первую очередь сигнал покупателям, что мы готовы, несмотря ни на что, работать и передавать построенное жилье людям. Ускорение строительства несет за собой серьезный экономический эффект. Мы таким образом укрепляем и стабилизируем ситуацию. В пуле наших партнеров — банки, поставщики материалов и оборудования, генподряды, субподрядные организации. Да, сейчас многие столкнулись с затруднениями с поставкой оборудования из-за рубежа. По большому счету, в 2020–2021 годах в силу других факторов так или иначе мы с этими проблемами сталкивались и научились их решать. На сегодняшний день на наших объектах нет какого-либо оборудования, которого нет возможности заменить. Тактически эта проблема решена. Мы вышли на достаточно серьезный объем строительства. Мы не собираемся ни в коем случае его опускать, мы собираемся его наращивать».

Генеральный директор концерна «Крост» Алексей Добашин, знаковый спикер для отрасли, предвосхитил серию выступлений, посвященную столичному сегменту, и обозначил новые вызовы для российского рынка недвижимости: «Задача Москвы — превратиться из импортера строительных материалов в экспортера. Городские власти оказывают полную поддержку для развития промышленного комплекса, который обеспечит полное импортозамещение всей строительной отрасли. 95% товаров и комплектующих в строительстве производятся в РФ. Сегодня нам необходимы полный промышленно-строительный суверенитет и переход к индустриализации строительного процесса, когда элементы зданий изготавливаются в заводских условиях, что позволяет сократить сроки и число рабочих на стройке, а также повысить качество объектов. Все необходимые для этого технологии у нас есть, и мы готовы предложить их рынку».

Продолжил конференцию вице-президент, коммерческий директор ГК «Инград» Михаил Бузулуцкий. По его словам, цены на первичную недвижимость Москвы в ретроспективе последних 20 лет продемонстрировали рост в 17 раз, показывая максимальный рост в 52% и максимальное падение в 15% в годовом выражении, при этом рост доходов населения Москвы значительно отстает по показателям — за этот период доходы увеличились в 9,5 раза с экстремумами +35% и –4% в год. Среди основных факторов, поддерживающих цены на первичную недвижимость, вице-президент ГК «Инград» назвал исторически низкий уровень обеспеченности населения строящимся жильем (24 кв. м на человека), низкий уровень восполнения жилищных фондов новым строительством, а также наиболее выраженное превышение спроса над предложением.

«Сейчас на рынке новостроек Москвы экспонируется 245 проектов, и только 11% предложения представлено в классе премиум. При этом за квартал объем доступных площадей в продаже сократился на 5% — мы видим, что с учетом минимального запуска новых проектов в последующие годы ожидается дефицит новостроек данного класса, — рассказала в ходе своего выступления Диана Нилиповская, коммерческий директор ГК «Пионер». — В новых премиальных проектах компании, таких как High Life (Летниковская, 11), Opus, Pride, мы уже учли последние тенденции рынка. Кроме того, в новых условиях мы стремимся максимально реализовать исходные проектные решения для наших объектов. Так, в небоскребах High Life (Летниковская, 11) мы сохраним клубную инфраструктуру для жителей, которая займет более 800 кв. м, авторский дизайн лобби и собственное благоустройство внутреннего двора».

Представители компаний поделились опытом в поиске и реализации новых стратегий развития отрасли, проработке технических, логистических, финансовых и маркетинговых идей в сегодняшних реалиях.

Одной из точек притяжения спроса и инвестиций остается Новая Москва. О дополнительных драйверах роста рассказала Анна Боим, коммерческий директор ГК «А101»: «В I квартале 2022 года объем продаж первичного жилья в ТиНАО оказался на уровне 295 тыс. кв. м, то есть примерно сопоставимым с рекордными показателями аналогичного периода 2021 года. Даже в марте, на фоне резкого роста ипотечных ставок, покупательская активность была высокой. Но это же повлияло на будущий спрос 2022 года — заметная его часть была реализована. Дальнейшая стимуляция покупательской активности потребует заметного улучшения условий покупки. Сейчас сложно спрогнозировать валютные курсы или динамику ключевой ставки. Однако хороший базис в виде ипотеки с господдержкой в сочетании с субсидиями от девелоперов уже позволил довести ставки до фактического уровня прошлого года. Снижение ставок по программам господдержки с 12 до 9% может обеспечить аналогичное снижение в рамках совместных субсидированных программ».

20 апреля этого года в Петровском путевом дворце состоялось историческое событие, определяющее глобальные изменения и новый статус всего российского рынка недвижимости как внутри страны, так и на мировой арене, уверена Анна Маркина, генеральный директор МКБ. «Думаю, в этот момент как никогда важно услышать коллег и представителей самых разных компаний и вспомнить, что мы не конкуренты, а партнеры, которые вместе могут найти самые эффективные и правильные решения», — сказала она.