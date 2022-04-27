Швейцария ввела эмбарго на импорт угля из России

Швейцария ввела новые санкции в отношении России, включая запрет на импорт угля. Об этом говорится 27 апреля в заявлении правительства страны.

В заявлении швейцарского правительства отмечается, что в стране были приняты практически все ранее введенные санкции Евросоюза (ЕС).

«Швейцария реализует новые меры, которые ЕС принял 8 апреля. Уже 13 апреля Федеральное управление экономики, образования и исследований (EAER) обновило список лиц, компаний и организаций, в отношении которых введены санкции. <...> После анализа текстов ЕС и в сотрудничестве с другими участвующими агентствами, EAER решило принять их в швейцарское законодательство», — говорится в заявлении.

Меры Швейцарии включают: запрет на импорт угля из РФ, а также товаров, приносящих доход России. Как отмечается в заявлении, это древесина, цемент, морепродукты, икра. Также Швейцария запрещает «любую поддержку российских организаций, находящихся в государственной собственности или под их контролем».

«Таким образом, новые меры ЕС в отношении России в значительной степени были реализованы в Швейцарии», — отмечается в заявлении.

Новые санкции вступают в силу 27 апреля в 18:00 по местному времени (19:00 мск). Запрет на импорт угля из России начнет действовать с августа текущего года, как и отмечалось в пятом санкционном пакете ЕС.

О принятии пятого пакета антироссийских санкций ЕС Швейцария заявила 13 апреля. Еще тогда стало известно, что данное решение не будет распространяться на меры ЕС, касающиеся закрытия портов для судов РФ, а также сухопутной перевозки грузов, так как грузовики и суда из России и так уже не могут получить доступ на швейцарскую территорию. В правительстве также указали, что под финансовые санкции и ограничения на поездки попали 200 человек.

6 апреля официальный представитель государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации Фабиан Майенфиш заявил, что страна присоединилась к западным санкциям против РФ и заблокировала российские активы на сумму 7,5 млрд франков (более $8 млрд).

16 марта Швейцария включила в черный список более 200 физических и юридических лиц из России. Также страна запретила поставки в Россию товаров двойного назначения вне зависимости от их использования или пользователя.

Санкции против России продолжают ужесточаться рядом стран на фоне начавшейся 24 февраля спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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