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Политолог допустил пересмотр аренды Сайменского канала Финляндией из-за НАТО

Эксперт Межевич: договор об аренде Сайменского канала будет пересмотрен при вступлении Финляндии в НАТО
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Режим аренды пограничного Сайменского канала с Финляндией будет пересмотрен, «это даже не экономический вопрос»‎. Такое мнение в среду, 27 апреля, выразил в беседе с «Известиями» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

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«Думаю, что это будет вопрос принципиального закрытия Сайменских озер и выхода для этого внутреннего водного массива в Балтийское море и Мировой океан. Наши отношения с финнами с 1950-х до текущего времени были особыми. И финнам разрешалось то, что другим не разрешалось никогда. И сейчас, конечно, эти договоренности — часто неформальные — подвергнутся пересмотру», — подчеркнул он.

По словам эксперта, власти Финляндии это не учитывали, начав дискуссию о вступлении в Североатлантический альянс.

Как сообщала газета Ilta Sanomaat со ссылкой на главу финского МИД Пекку Хаависто, Финляндия и Швеция могут объявить о вступлении в НАТО одновременно, причем уже 16 мая — в этот день лидеры двух скандинавских стран планируют провести встречу в Стокгольме.

Ранее в этот день первый зампред международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков заявил «Известиям», что Россия может пересмотреть договор с Финляндией об аренде Сайменского канала в случае вступления страны в НАТО.

Канал соединяет сеть Сайменских озер с Финским заливом и считается важнейшей транспортной артерией страны. Финны арендуют российский участок до 2063 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, в свою очередь, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их вступления в НАТО.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что решение властей этих стран подать заявки на членство в Североатлантическом альянсе — веяние времени. Кроме того, он отметил, что отношения с Россией на этом фоне только усложнятся.

15 апреля Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении этих двух стран в НАТО. Она считает, что власти стран должны понимать последствия такого решения для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности.

11 апреля член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик рассказал «Известиям», что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не пойдет на пользу этим странам. По его словам, альянсу выгодно членство Финляндии, поскольку это позволит ему приблизиться к России.

3 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если они захотят войти в блок.

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