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МО РФ сообщило о захвате на полевом складе ВСУ около тысячи единиц вооружения

Минобороны: ВС России захватили на полевом складе ВСУ около 1 тыс. единиц вооружения
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Вооруженные силы России захватили на полевом складе около 1 тыс. единиц вооружения Украины. Оружие было оставлено украинскими националистическими подразделениями при отступлении на территории Луганской Народной Республики. Об этом 27 апреля сообщили в Минобороны России.

«Всего на захваченном российскими военными полевом складе вооружения было обнаружено около 1 тыс. единиц вооружения различной номенклатуры и боеприпасов к ним», — уточнили в ведомстве.

Как уточнили в ведомстве, на складе обнаружены советское вооружение, противотанковые комплексы Javelin, NLAW, образец противотанковой ракеты немецкого производства, беспилотники, иностранное стрелковое оружие и др.

Спецоперация в Донбассе 27 апреля. Текстовая трансляция
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Ранее, 27 апреля, в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал об уничтожении на территории Запорожского алюминиевого комбината ангаров с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск. Кроме того, по его словам, всего за ночь оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 59 военных объектов Украины.

По данным Минобороны РФ на 27 апреля, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 607 беспилотных летательных аппаратов, 273 зенитных ракетных комплекса, 2596 танков и других боевых бронированных машин, 296 установок реактивных систем залпового огня, 1134 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2413 единицы специальной военной автомобильной техники.

Накануне Минобороны РФ опубликовало кадры захваченной ремонтной базы на Украине, где находится около 100 единиц военной техники. Среди них — зенитные ракетные комплексы «Шилка», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», машины из состава комплекса «Оса-АКМ» и «Тор-М1», зенитные ракеты к «Тору».

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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