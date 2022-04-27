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Источник сообщил подробности трагедии в детсаду под Ульяновском

В детском саду под Ульяновском, где произошла стрельба, не сработали тревожные кнопки
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В детском саду поселка Вешкайме Ульяновской области, где накануне были убиты два малыша и сотрудница, были установлены две тревожные кнопки, но сотрудники не успели их нажать. Об этом 27 апреля рассказал «Известиям» осведомленный источник.

Бойня в тихий час: под Ульяновском совершено массовое убийство в детском саду
Жертвами трагедии стали минимум четыре человека, еще один получил ранения

По его словам, силовиков вызывали на место стрельбы по телефону, через номер 112. Охрана в детском саду тоже была, но сторож дежурил только ночью и вечером. Нападение произошло днем.

Как рассказал источник, 26-летний Руслан Ахтямов, устроивший стрельбу в детсаду, около 10 лет состоял на учете у психиатра, однако никогда не лечился в стационаре. У него в подростковом возрасте диагностировали хроническое психическое расстройство.

Накануне министр просвещения и воспитания региона Наталья Семёнова рассказала, что детский сад, где произошла стрельба, по периметру оснащен камерами видеонаблюдения. Идет подготовка распоряжения о проверке всех образовательных учреждений на предмет антитеррористической безопасности, сказала она.

26 апреля мужчина отправился около 12.00 со знакомым пенсионером в лесной массив, чтобы пострелять из ружья Иж-27. Уже в 13.00 он пришел в местный детский сад с оружием. Позже тело пенсионера было обнаружено на свалке недалеко от детского сада.

В детском саду злоумышленник застрелил 35-летнюю женщину, работавшую нянечкой, а затем убил двоих детей. Также он ранил воспитательницу и покончил с собой.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Пострадавшая получила перелом обоих костей предплечья и огнестрельное ранение, женщину перевели в областную больницу.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что семьям погибших в детсаду будет оказана медицинская и психологическая помощь. Он также поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона.

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