Источник сообщил подробности трагедии в детсаду под Ульяновском

В детском саду поселка Вешкайме Ульяновской области, где накануне были убиты два малыша и сотрудница, были установлены две тревожные кнопки, но сотрудники не успели их нажать. Об этом 27 апреля рассказал «Известиям» осведомленный источник.

По его словам, силовиков вызывали на место стрельбы по телефону, через номер 112. Охрана в детском саду тоже была, но сторож дежурил только ночью и вечером. Нападение произошло днем.

Как рассказал источник, 26-летний Руслан Ахтямов, устроивший стрельбу в детсаду, около 10 лет состоял на учете у психиатра, однако никогда не лечился в стационаре. У него в подростковом возрасте диагностировали хроническое психическое расстройство.

Накануне министр просвещения и воспитания региона Наталья Семёнова рассказала, что детский сад, где произошла стрельба, по периметру оснащен камерами видеонаблюдения. Идет подготовка распоряжения о проверке всех образовательных учреждений на предмет антитеррористической безопасности, сказала она.

26 апреля мужчина отправился около 12.00 со знакомым пенсионером в лесной массив, чтобы пострелять из ружья Иж-27. Уже в 13.00 он пришел в местный детский сад с оружием. Позже тело пенсионера было обнаружено на свалке недалеко от детского сада.

В детском саду злоумышленник застрелил 35-летнюю женщину, работавшую нянечкой, а затем убил двоих детей. Также он ранил воспитательницу и покончил с собой.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Пострадавшая получила перелом обоих костей предплечья и огнестрельное ранение, женщину перевели в областную больницу.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что семьям погибших в детсаду будет оказана медицинская и психологическая помощь. Он также поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона.