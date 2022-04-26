Стало известно о наличии камер по периметру детсада под Ульяновском

Ульяновский детский сад, где произошла стрельба, по периметру оснащен камерами видеонаблюдения. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщила министр просвещения и воспитания региона Наталья Семёнова.

«В детском саду тревожная кнопка имеется... Если говорить про безопасность еще, то детский сад по периметру полностью окружен забором. Важно, что имеется на территории детского сада четыре камеры по периметру. Мы сейчас дальше разбираемся, почему не отследили действия на камерах», — сказала она на видео, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Она подчеркнула, что идет подготовка распоряжения о проверке всех образовательных учреждений на предмет антитеррористической безопасности.

Ранее в этот день мужчина проник в детский сад в поселке Вешкайма и застрелил 35-летнюю женщину, работавшую нянечкой, а затем убил двоих детей 2016 и 2017 годов рождения. Также он ранил воспитательницу. После стрельбы злоумышленник покончил с собой.

Стрелявшим оказался 26-летний Руслан Ахтямов, его опознала его мать. Как отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, предполагаемый убийца состоит на учете как психически больной. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Злоумышленник пришел в детский сад во время тихого часа с ружьем Иж-27. До этого он встретился с 68-летним Александром Трониным (по другой информации, фамилия Дронин. — Ред.), которому и принадлежало ружье. Позже тело пенсионера было обнаружено на свалке недалеко от детского сада.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что семьям погибших в детсаду будет оказана медицинская и психологическая помощь. Он также поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона.