Visa оценила убытки после ухода из России

Американская транснациональная корпорация финансовых услуг Visa заявила об убытках на фоне ситуации на Украине и ухода из РФ. Об этом сообщается в отчете Visa за второй квартал 2022 финансового года.

«В течение трех и шести месяцев, закончившихся 31 марта 2022 г., мы зафиксировали убыток в виде общих и административных расходов в размере $35 млн в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на поддержку персонала в России и на Украине Visa потратила $25 млн.



По данным компании, выручка от бизнеса в России за весь 2021 финансовый год и первую половину 2022 составила только 4% от всей консолидированной чистой выручки. Несмотря на это, чистая прибыль компании за второй квартал составила $3,6 млрд, она увеличилась на 21%.

Кроме того, Visa потеряла $127 млн от инвестиций в акционерный капитал и $40 млн из-за амортизации приобретенных нематериальных активов и единовременных затрат, связанных с их приобретением.

Ранее, 5 марта, сообщалось, что платежная система Visa работает над прекращением транзакций в России.

Тогда в компании пояснили, что карты Visa, выпущенные в РФ, не будут работать за пределами страны, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в России.

Между тем экономист Егор Клопенко 16 марта рассказал, что карты с платежными системами Visa и Mastercard можно заменить картой «Мир» или Union Pay.

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