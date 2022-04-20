Попавшие под санкции российские банки не смогут выпускать карты UnionPay

Крупные российские банки, попавшие под западные санкции, не смогут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. Как сообщает 20 апреля РБК, это обусловлено тем, что платежная система боится сотрудничать с ними из-за риска вторичных санкций. Данную информацию изданию подтвердили несколько источников в крупных банках.

Близкий к Сбербанку источник издания сообщил, что о таком решении китайской платежной системы сотрудникам банка рассказали на закрытой встрече, поэтому банк не будет выпускать эти карты. Возможность выпуска карты UnionPay также рассматривали Альфа-банк, «Открытие» и ВТБ. Промсвязьбанк выпускал карты UnionPay еще до попадания под санкции, однако после наложения на него западных ограничений перестал это делать.

Еще несколько источников завили, в свою очередь, что официальных заявлений со стороны китайской платежной системы не было. Проект просто поставили на паузу без объяснения причин.

13 апреля сообщалось, что иностранные онлайн-магазины и их банки-эквайеры блокируют платежи с выпущенных в России карт, в том числе и китайской платежной системы Union Pay.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал платежную систему Union Pay бесполезной для россиян. По его словам, карты и дальше будут блокировать по признаку того, что они из России.

В начале марта международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о приостановке работы в России.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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