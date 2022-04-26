Renault передаст долю в своем заводе правительству Москвы

Французская автомобилестроительная корпорация Renault передаст долю в столичном предприятии правительству Москвы, там будут выпускаться другие автомобили. Об этом заявил журналистам во вторник, 26 апреля, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Будут выпускаться другие автомобили», — заявил глава Минпромторга.

Также он не исключил, что это будут машины «АвтоВАЗа».

Как объяснил министр, компания Renault приняла решение передать акции «Автоваза» и «Автофрамоса» Москве, как субъекту, на фоне дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России.

25 апреля представитель независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонид Емшано рассказал, что «АвтоВАЗ» возобновил работу после единого корпоративного отпуска продолжительностью три недели, который перенесли с лета на весну из-за дефицита автокомпонентов.

21 марта, незадолго до того, как объявить об уходе из страны, московский завод Renault возобновил производство автомобилей в обычном режиме после длительного простоя, который был введен на предприятии с 28 февраля из-за перебоев с поставками комплектующих в связи с санкциями.

Как ранее сообщалось, в феврале российские дилеры Renault продали 10 382 автомобиля — на 2% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2022 года продажи Renault в России составили 18 320 машин, что на 2% ниже показателя за аналогичный период 2021 года.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Мировые производители автомобилей, в том числе Volvo, General Motors, Volkswagen, а также компания по выпуску мотоциклов Harley-Davidson, объявили в марте о приостановке поставок в Россию.