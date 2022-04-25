«АвтоВАЗ» возобновил работу после единого корпоративного отпуска, продолжительностью три недели, который перенесли с лета на весну из-за дефицита автокомпонентов. Об этом 25 апреля сообщил представитель независимого профсоюза работников автозавода «Единство» Леонид Емшанов в разговоре с «Интерфаксом».

Изначально отпуск планировался с 25 июля по 14 августа, но был перенесен на период с 4 по 24 апреля «в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников». За это время компания планировала накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске.

Однако простои в работе завода в Тольятти не исключаются.

Отмечается, что с целью «оптимизации структуры управления и совершенствования деятельности по эффективному использованию трудовых ресурсов» на заводе в Тольятти создано единое автосборочное производство.

«АвтоВАЗ» выпускает автомобили Lada и Renault на тольяттинских и ижевских производственных площадях компании.

21 марта, незадолго до того, как объявить об уходе из страны, московский завод Renault возобновил производство автомобилей в обычном режиме после длительного простоя, который был введен на предприятии с 28 февраля из-за перебоев с поставками комплектующих в связи с санкциями.

Как ранее сообщалось, в феврале российские дилеры Renault продали 10 382 автомобиля — на 2% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2022 года продажи Renault в России составили 18 320 машин, что на 2% ниже показателя за аналогичный период 2021 года.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Мировые производители автомобилей, в том числе Volvo, General Motors, Volkswagen, а также компания по выпуску мотоциклов Harley-Davidson, объявили в марте о приостановке поставок в Россию.