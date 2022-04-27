Бумаги ближнему: более 40 компаний обяжут уйти с зарубежных бирж

Требование исключить ценные бумаги из оборота на зарубежных биржах коснется более 40 компаний , сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. Оно вступает в силу с 27 апреля. Однако некоторые эмитенты, в частности, НЛМК, ММК и «Татнефть», намерены оставить свои расписки в обращении за границей: разрешение на это может дать Минфин. Оборот ценных бумаг на иностранных биржах актуален для экспортеров, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Делистинг закроет для компаний доступ к иностранному капиталу, однако в долгосрочной перспективе увеличит число акций в обращении и повысит ликвидность российского фондового рынка, полагают аналитики.

Дорога домой

С 27 апреля этого года начинает действовать запрет на выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских компаний . Речь о ценных бумагах, выпущенных зарубежным банком, стоимость которых привязана к котировкам отечественного эмитента. Соответствующие изменения в закон «Об акционерных обществах» были инициированы после того, как в марте стоимость бумаг некоторых российских корпораций на Лондонской фондовой бирже упала на 90% и более.

Требование о делистинге коснется более 40 российских компаний, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития . Там пояснили, что нововведение по умолчанию распространяется на всех российских эмитентов, чьи акции под депозитарными расписками обращаются за пределами страны. Однако может быть принято решение об исключениях.

Компании, подпадающие под действие закона, должны уйти с иностранных бирж с 27 апреля по 5 мая, расторгнув договоры о размещении своих бумаг. Требование касается организаций, зарегистрированных в России: «Сбербанка», «Газпрома», «Роснефти», «Фосагро» и других. Новые правила не распространяются, например, на «Яндекс», Ozon, HeadHunter, поскольку эти компании зарегистрированы в других странах.

При этом корпорации могут сохранить оборот своих ценных бумаг за рубежом . Для этого н ужно успеть направить соответствующее ходатайство не позднее пяти рабочих дней с момента вступления закона в силу (то есть 4 мая) , пояснили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Просьбу рассмотрит подкомиссия при министерстве. При этом решение о продолжении обращения бумаг за рубежом может быть принято не только по просьбам самих корпораций, но и без них, указано в постановлении правительства.

— Сохранить листинг, наверняка, хотели бы все эмитенты. Однако это в большей степени актуально для компаний, которые ориентированы на экспорт и интегрированы в международную торговлю. А для внутренних историй, например, представителей сектора электроэнергетики, это не так актуально, — оценил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

В нынешних условиях большинство компаний пройдут процедуру делистинга , ожидает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Он напомнил: пока о желании оставить в обращении свои депозитарные расписки заявили лишь в НЛМК, ММК и «Татнефть».

«Известия» опросили компании-эмитенты, подпадающие под действие закона. В пресс-службах НЛМК и ММК подтвердили, что планируют подать заявление о продолжении обращения депозитарных расписок за рубежом. В Сбербанке сказали, что в положенный срок уведомят своих акционеров о всех изменениях. В «Полюсе» и «Сургунефтегазе» отказались комментировать тему делистинга.

Тем временем, Мосбиржа сообщила, что депозитарные расписки, обращение которых может быть ограничено после вступления в силу закона, не допущены к основным торгам (сделкам купли/продажи), а доступны только для сделок РЕПО. В пресс-службе СПБ Биржи проинформировали, что решение о продолжении или прекращении торгов расписками будет приниматься совместно с эмитентом бумаг, на которые они выпущены, и банком-эмитентом.

В текущих условиях сохранение листинга на западных площадках уже необязательно, считает директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров: российские активы получили метку токсичности, а те нерезиденты, которые все же готовы их покупать, вероятно, смогут это сделать и на Мосбирже.

Принудительный делистинг и конвертация в акции вряд ли будут стоить компаниям больших дополнительных расходов, добавил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. По его оценкам, в целом процесс отмены и обмена расписок на локальные акции может занять до нескольких месяцев.

Польза в перспективе

— Запрет на выпуск новых депозитарных расписок для размещения их за пределами страны не окажет негативного влияния на эмитентов, — подчеркнули в Минэке. — Переориентация ценных бумаг на внутренний рынок позволит расширить линейку инвестиционных инструментов, учитывая, что отечественный фондовый рынок сейчас более развит, чем когда акции российских компаний размещали на иностранных рынках только через депозитарные расписки.

В ЦБ на запрос о влиянии процедуры делистинга на финансовый рынок не ответили.

«Известия» попросили участников рынка и экспертов оценить плюсы и минусы нововведений для физлиц, компаний-эмитентов и российского рынка в целом. Глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев отметил: в результате изменений на российском рынке повысится свободное обращение ценных бумаг, депозитарные расписки на которые будут погашены, — это положительное качественное изменение.

Из потенциальных плюсов стоит выделить то, что Мосбиржа сможет увеличить объемы торгов, если представить, что зарубежный капитал когда-нибудь все же вернется в российские активы, считает Константин Асатуров. В остальном, как отметил эксперт, для обычных инвесторов-резидентов мало что изменится.

В долгосрочной перспективе делистинг расписок пойдет российскому рынку на пользу, уверен Дмитрий Скрябин. В свободном обращении будет больше акций и ликвидность локального рынка вырастет, пояснил он.

Негативный эффект заключается в том, что образовавшийся из-за делистинга навес предложения локальных акций может оказать давление на их котировки, полагает Дмитрий Скрябин. Скорее именно с этим связано снижение рынка в последние пару недель, полагает он: инвесторы, которые обратились за конвертацией расписок в акции в индивидуальном порядке, уже могут выходить из бумаг, и в дальнейшем есть риск, что их станет больше.

Главный минус состоит в том, что это решение, по сути, закроет для российских компаний возможность для потенциального размещения капитала на зарубежных биржах, по крайней мере, в недружественных странах, подчеркнул Константин Асатуров. Это касается как уже залистингованных компаний, так и тех, кто только планировал выходить на IPO. Помимо очевидных минусов для эмитентов, это негативно для всего российского рынка в плане развития и экономического роста, констатировал он.

Делистинг расписок невыгоден в первую очередь инвесторам-нерезидентам, чьи активы останутся замороженными на неопределенный срок, сошлись во мнении эксперты.