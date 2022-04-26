Источник в PGNIG подтвердил приостановку поставок российского газа в Польшу

Польша перестала получать российский газ по ямальскому контракту с «Газпромом», подтвердил «Известиям» 26 апреля источник в польской PGNIG.

По его словам, «Газпром» не уведомил PGNIG о причинах остановки прокачки. Он отметил, что 15 апреля компания осуществила платеж за март, сегодня был направлен платеж за апрель, но не в рублях.

В «Газпроме» на запрос «Известий» не ответили.

Ранее в этот же день уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях Политик отметил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ. После этого портал Onet со ссылкой на неофициальные данные в правительственных кругах и энергетической компании PGNiG сообщил о приостановке поставок российского газа в Польшу.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович в беседе с «Известиями» выразил уверенность, что прожить без газа из РФ Польше будет нелегко. По его словам, несмотря на то что в этой стране неплохо заполнены газохранилища, промышленность, особенно химическая, потребляет много голубого топлива — например, предприятие Grupa Azoty S.A., производящее азотные удобрения на основе газа. При этом газопровод Baltic Pipe будет готов только к концу года.

Эксперт предположил, что Варшава будет платить по схеме, предложенной Москвой, но другим странам при этом будет сообщать, что оплата осуществляется в евро.

Действующий контракт на поставку российского газа в Польшу «Газпром» и PGNiG подписали еще в 1996 году. Соглашение предусматривает ежегодную поставку не менее 8,7 млрд куб. м газа. Потребление страны составляет 14 млрд куб. м.

Варшава ранее заявляла, что рассчитывает на норвежский газ и трубопровод Baltic Pipe, мощностью 10 млрд куб. м, запуск которого запланирован на осень текущего года. Газ по нему, если он будет запущен в октябре после всех испытаний, Польша сможет получать не раньше января 2023 года. На сегодняшний момент подземные газовые хранилища (ПХГ) Польши мощностью 3,8 млрд куб. м. газа заполнены на 80%.

Запад усилил санкционное давление на Россию в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе. Так, 28 февраля Евросоюз утвердил решение о замораживании активов ЦБ. Кроме того, санкции коснулись сферы высоких технологий и энергетики.

В качестве одной из ответных мер президент России Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют. Соответствующий указ был подписан 31 марта. Покупатели были обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.