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Портал Onet сообщил о приостановке Россией поставок газа в Польшу

Onet: Россия приостановила поставки газа в Польшу
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Россия приостановила поставки газа в Польшу в рамках Ямальского контракта. Об этом 26 апреля сообщил портал Onet со ссылкой на неофициальные данные в правительственных кругах и энергетической компании PGNiG.

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«Россия приостановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту, стало известно Onet неофициально», — говорится в сообщении.

По данным портала, в министерстве по вопросам климата создан кризисный штаб. Также отмечается, что официальная информация по теме должна быть опубликована сегодня.

Ранее в этот же день уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ рублями. Политик отметил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ.

25 апреля в Варшаве заявили о готовности отказаться от импорта российского газа за счет расширения газотранспортной системы. Отмечалось, что сейчас польские газохранилища заполнены почти на 80%.

23 марта российский президент Владимир Путин сообщил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют, и подписал указ 31 марта. Покупатели были обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации в Донбассе, о которой президент РФ объявил 24 февраля.

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