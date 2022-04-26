Проверки шахт после ЧП на «Листвяжной» выявили тысячи нарушений

В ходе проверки шахт после ЧП на «Листвяжной» выявлены многочисленные нарушения закона. Об этом сообщил во вторник, 26 апреля, генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации, он отметил, что прошлогодняя трагедия на шахте «Листвяжная» вновь обострила проблему соблюдения правил безопасности и охраны труда на производствах.

«По моему поручению были организованы проверки всех угольных шахт и разрезов. Они показали, что владельцы предприятий при попустительстве контролирующих органов грубо пренебрегали нормативными требованиями», — сказал Краснов.

Всего выявлено 3 тыс. нарушений. Среди основных генпрокурор назвал отсутствие средств индивидуальной защиты, кабальные условия, несоблюдение режима труда и отдыха.

По словам Краснова, в настоящее время расследуется 20 уголовных дел, в том числе коррупционной направленности. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены свыше 500 должностных и юридических лиц.

25 ноября 2021 года в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области (Кузбасс), когда под землей находились 285 человек, взорвался метан. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 были госпитализированы.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Троим фигурантам — бывшему директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименку — было предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов. По данному делу также были арестованы гендиректор «СДС» Геннадий Алексеев, главный инженер шахты Анатолий Лобанов и технический директор компании Антон Якутов.