Прямой эфир
Мир
Песков подтвердил проведение переговоров Путина и Эрдогана
Мир
В Приднестровье введен красный уровень террористической опасности
Мир
Москва предупредила Токио об ответе на возможное расширение учений США и Японии
Мир
Высокоточные ракеты ВКС за ночь поразили четыре военных объекта Украины
Мир
Китай не хочет третьей мировой войны и ждет мирного урегулирования конфликтов
Мир
Захарова предупредила Варшаву об ответе на захват дипсобственности РФ
Экономика
Курс евро упал ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года
Общество
Кабмин активизирует работу по созданию Фонда пенсионного и социального страхования
Туризм
Туроператоры стран Балтии потребовали не заселять их туристов в отели с россиянами
Общество
Москву к майским праздникам украсят 14 млн тюльпанов
Интернет
Основатель Twitter поддержал покупку компании Илоном Маском

Проверки шахт после ЧП на «Листвяжной» выявили тысячи нарушений

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе проверки шахт после ЧП на «Листвяжной» выявлены многочисленные нарушения закона. Об этом сообщил во вторник, 26 апреля, генеральный прокурор России Игорь Краснов.

По горючим следам: кто оказался теневым владельцем шахты «Листвяжная»
И почему бывший депутат Владимир Гридин спешно уехал из России в Монако

Выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации, он отметил, что прошлогодняя трагедия на шахте «Листвяжная» вновь обострила проблему соблюдения правил безопасности и охраны труда на производствах.

«По моему поручению были организованы проверки всех угольных шахт и разрезов. Они показали, что владельцы предприятий при попустительстве контролирующих органов грубо пренебрегали нормативными требованиями», — сказал Краснов.

Всего выявлено 3 тыс. нарушений. Среди основных генпрокурор назвал отсутствие средств индивидуальной защиты, кабальные условия, несоблюдение режима труда и отдыха.

По словам Краснова, в настоящее время расследуется 20 уголовных дел, в том числе коррупционной направленности. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены свыше 500 должностных и юридических лиц.

25 ноября 2021 года в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области (Кузбасс), когда под землей находились 285 человек, взорвался метан. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 были госпитализированы.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Троим фигурантам — бывшему директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименку — было предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов. По данному делу также были арестованы гендиректор «СДС» Геннадий Алексеев, главный инженер шахты Анатолий Лобанов и технический директор компании Антон Якутов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022