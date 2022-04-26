Финская Valio продаст российское производство «Велкому»

Финский концерн Valio принял решение о продаже российского производства компании «Велком». Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба производителя. Стоимость сделки и условия не разглашаются.

«Концерн Valio завершил переговоры о продаже российского подразделения. Valio Group продает бизнес группе компаний «Велком». В рамках сделки покупатель приобретает права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Московской области», — уточнили в компании.

«Велком» приобретет 100% доли собственности российского бизнеса, включая производственную площадку в селе Ершово Одинцовского района и другие активы, а также права на бренд.

Производство и продажа под финским брендом продолжатся. Сохранится локальный ассортимент, отметили в пресс-службе. Также «Велком» получит право производить и продавать продукцию под брендами, не вошедшими в сделку, в течение переходного периода, который может продлиться до конца 2022-го.

После изменения собственника сотрудники продолжат работу в компании.

О том, что Valio Group прорабатывает сценарии выхода с российского рынка, «Известиям» стало известно 13 апреля. Молочный концерн Valio, а также финский производитель кофе Paulig заявляли об уходе с РФ еще 7 марта.

12 апреля в Госдуму был внесен законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с рынка России. Предполагается, что переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда. Согласно проекту, иностранные собственники сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций. Так они смогут не потерять свой бизнес, а сотрудники компаний — работу. Как сообщил «Известиям» председатель комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврило, законодательный проект планируется рассмотреть в конце мая.

Иностранные компании приостанавливают бизнес в России на фоне западных санкций, введенных после начала операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Так, о временном прекращении работы объявили Carlsberg, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, H&M, Heineken, Starbucks, McDonald's, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, Victoria's Secret, DHL, ASOS и др.