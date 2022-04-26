Прямой эфир
Мир
Высокоточные ракеты ВКС за ночь поразили четыре военных объекта Украины
Мир
Китай не хочет третьей мировой войны и ждет мирного урегулирования конфликтов
Мир
Захарова предупредила Варшаву об ответе на захват дипсобственности РФ
Экономика
Курс евро упал ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года
Общество
Кабмин активизирует работу по созданию Фонда пенсионного и социального страхования
Туризм
Туроператоры стран Балтии потребовали не заселять их туристов в отели с россиянами
Общество
Москву к майским праздникам украсят 14 млн тюльпанов
Интернет
Основатель Twitter поддержал покупку компании Илоном Маском
Мир
В Великобритании заявили о возможности применить ядерное оружие для защиты
Мир
Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на КНДР силу
Общество
Учет и маркировку домашних животных в РФ предложили сделать добровольной

Финская Valio продаст российское производство «Велкому»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финский концерн Valio принял решение о продаже российского производства компании «Велком». Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба производителя. Стоимость сделки и условия не разглашаются.

Не уходите мимо: с внешним управлением в иностранных компаниях повременят
Резонансный законопроект об уходящих из РФ корпорациях поставили на паузу, но не отказались от него

«Концерн Valio завершил переговоры о продаже российского подразделения. Valio Group продает бизнес группе компаний «Велком». В рамках сделки покупатель приобретает права на бренд Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Московской области», — уточнили в компании.

«Велком» приобретет 100% доли собственности российского бизнеса, включая производственную площадку в селе Ершово Одинцовского района и другие активы, а также права на бренд.

Производство и продажа под финским брендом продолжатся. Сохранится локальный ассортимент, отметили в пресс-службе. Также «Велком» получит право производить и продавать продукцию под брендами, не вошедшими в сделку, в течение переходного периода, который может продлиться до конца 2022-го.

После изменения собственника сотрудники продолжат работу в компании.

О том, что Valio Group прорабатывает сценарии выхода с российского рынка, «Известиям» стало известно 13 апреля. Молочный концерн Valio, а также финский производитель кофе Paulig заявляли об уходе с РФ еще 7 марта.

12 апреля в Госдуму был внесен законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с рынка России. Предполагается, что переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда. Согласно проекту, иностранные собственники сохранят возможность возобновить работу в России или продать пакет акций. Так они смогут не потерять свой бизнес, а сотрудники компаний — работу. Как сообщил «Известиям» председатель комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврило, законодательный проект планируется рассмотреть в конце мая.

Иностранные компании приостанавливают бизнес в России на фоне западных санкций, введенных после начала операции по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Так, о временном прекращении работы объявили Carlsberg, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, H&M, Heineken, Starbucks, McDonald's, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, Victoria's Secret, DHL, ASOS и др.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022