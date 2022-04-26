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Экс-мэр Херсона назвал заказчика водной блокады Крыма

Экс-мэр Херсона Николаенко назвал заказчиком водной блокады Крыма правительство Украины
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Водная блокада Крыма была устроена по решению украинского правительства. Об этом рассказал бывший мэр Херсона Владимир Николаенко корреспонденту «Известий» Ивану Литомину.

«Что касается дамбы, было решение правительства. Исполнителем была областная администрация. На тот момент, я так понимаю, все-таки, был уже Андрей Путилов (сейчас уже бывший губернатор Херсонской области — Ред.)», — сказал он.

Николаенко уточнил, что данное решение приняли в Верховной раде, тогда как Путилов должен был его исполнить.

«Мы говорили о том, что там живут украинцы. Было очень много дискуссий по этому поводу, тем не менее, решение было принято», — добавил экс-мэр.

Ранее в этот день начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что националисты заминировали дамбу Карловского водохранилища в Донецкой Народной Республике, отметив, что ее подрыв грозит затоплением шести населенным пунктам, где живут 10 тыс. человек. Положение дел усугубляется недоступностью медицинского обеспечения, отсутствием лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных, добавил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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