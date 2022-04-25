Прямой эфир
Интернет
Эксперты дали советы владельцам снятых с производства смартфонов
Мир
В Белом доме рассказали о планах США ввести против России новые санкции
Мир
Лавров назвал недопустимость ядерной войны принципиальной позицией Москвы
Мир
Великобритания передаст Киеву самоходные установки Stormer с ракетами Starstreak
Мир
Aftonbladet сообщила о гарантиях безопасности для Швеции со стороны Запада
Мир
Байден не дозвонился до праздновавшего победу на президентских выборах Макрона
Мир
Польша передала Украине танки
Мир
Первый энергоблок БелАЭС остановлен на плановый ремонт
Мир
Взрывы прогремели у здания министерства госбезопасности Приднестровья
Спорт
Фигуриста Семененко выписали из больницы после падения во время шоу
Экономика
Путин поручил выделить 110 млрд рублей на компенсацию расходов авиакомпаний

Экс-мэр Херсона назвал заказчика водной блокады Крыма

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022