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Байден не дозвонился до праздновавшего победу на президентских выборах Макрона

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После объявления итогов президентских выборов во Франции победивший действующий глава государства Эммануэль Макрон праздновал у Эйфелевой башни. Лидер США Джо Байден в понедельник, 25 апреля, сказал, что по этой причине не смог до него дозвониться и поздравить лично.

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«Я хорошо оцениваю французские выборы, это во-первых. Во-вторых, я пытался переговорить с ним вчера вечером. Я говорил с его помощниками, а он сам был у Эйфелевой башни, праздновал», — заявил Байден журналистам в ходе пресс-конференции, добавив, что планирует созвониться с Макроном 25 апреля.

24 апреля о Франции прошел второй и заключительный тур выборов президента. По итогам подсчетов 100% бюллетеней Макрон набрал 58,54% голосов, в то время как соперница — лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — набрала 41,46% голосов. Она признала поражение вечером воскресенья, после подсчета чуть более 50% бюллетеней. Явка составила 73,69%, что стало самым низким показателем с 2002 года.

После объявления результатов второго тура выборов в стране начались манифестации. В Лионе на улицы вышло от 200 до 300 человек. Многие из них одеты в черную одежду, некоторые — в желтые жилеты. Люди шли по городу, выкрикивая лозунги «ни Макрон, ни Ле Пен» или «Лион, Лион, антифа».

Президент России Владимир Путин поздравил Макрона с переизбранием на пост главы государства и пожелал успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия.

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