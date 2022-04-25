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Россияне стали массово продавать загородную недвижимость

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Количество заявок на продажу объектов загородной недвижимости в апреле по сравнению с аналогичным периодом марта выросло на 82%, в прошлом году активность покупателей в апреле лишь на 24% превышала показатели предыдущего месяца. Об этом заявил «Известиям» руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков в понедельник, 25 апреля.

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«Апрель в этом году бьет все рекорды по приросту количества продаваемых объектов в сегменте загородной недвижимости, по сравнению с апрелем прошлого года количество заявок больше на 70%», — рассказал он.

По его словам, впервые с момента начала пандемии динамика прироста объема предложения превышает динамику спроса. Рынок начинает разворот в сторону покупателя.

По мнению экспертов компании «Этажи», такой резкий рост заявок на продажу объектов загородной недвижимости продиктован не только сложившейся экономической ситуацией, но и активным инвертированием в загородное домостроение среди частных лиц.

«Высокий спрос на загородную недвижимость в последние пару лет привел к тому, что на рынке появилось много частных строителей, которые скупали участки с целью строительства на них и последующей продажи. Сейчас многие стали активно реализовывать как уже завершенные проекты, так и на фоне выросшей себестоимости строительства продавать ранее приобретенные земельные участки», — отметил Сауков.

По мнению эксперта, многие продают загородную недвижимость с целью погашения кредитов и снижения долговой нагрузки.

«Такой рост объема предложения на рынке загородной недвижимости сейчас ведет к дисбалансу спроса и предложения, поэтому объекты, где собственники заинтересованы в срочной продаже, начинают продаваться ниже рыночных цен и сейчас по некоторым объектам можно получить дисконт на уровне 15–20% от цены предложения, однако, рассчитывать на еще большее снижение цены в перспективе вряд ли стоит. Ликвидные объекты с дисконтом продаются буквально за несколько дней», — подытожил специалист.

В начале марта Сауков рассказал «Известиям», что спрос на загородную недвижимость и земельные участки вблизи крупных городов с 24 февраля по 3 марта 2022 года вырос в среднем на 10%. Покупателей особенно интересует сегмент недорогих земельных участков, отметил он. В девелоперской компании «Мармакс» заявили, что интерес к частным домам за этот период увеличился на 30%.

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