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Курс евро упал ниже 77 рублей впервые с июня 2020 года

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В ходе торгов на Московской бирже курс евро упал ниже 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте торговой площадки по состоянию на 12:00 мск понедельника, 25 апреля.

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В минимуме евро торговался по 76,96 рубля. К 12:44 мск курс евро снижался до 77,15 руб., курс доллара опускался до 73,06 руб.

При открытии торгов курс европейской валюты составлял 80,4 рубля.

Накануне главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич рассказал, что укрепление рубля определяется показателями предложения иностранной валюты на рынке. По его словам, в последнее время можно было наблюдать заметное укрепление российской национальной валюты, которое обусловлено вышеупомянутым фактором. Слабый спрос на доллар и евро в свою очередь был сформирован из-за разрыва цепочек поставок.

21 апреля партнер инвесткомпании Capital Lab Евгений Шатов заявил, что рубль укрепляется по отношению ко всем основным валютам на фоне подготовки компаний к апрельским налоговым выплатам. 15 апреля эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк отметил, что доллар будет стоить 85–90 рублей в конце апреля.

13 апреля глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет заинтересованность в сохранении платежей в более стабильных и распространенных валютах.

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