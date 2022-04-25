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Foreign Policy объяснил поддержку РФ рядом стран колониальной историей

FP: многие страны мира не ввели санкции против России из-за обиды на колониальное прошлое
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Большая часть мира осталась нейтральной к России в контексте спецоперации по защите населения Донбасса, в том числе потому, что заметили отголоски соперничества между Западом и Востоком, уверен обозреватель журнала Foreign Policy Говард Френч.

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«Правительства стран, представляющих большинство населения Земли, не заняли никакой позиции в конфликте [вокруг Украины], который многим из них напоминает противостояние предыдущей эпохи между Востоком и Западом», — пишет он в материале от 19 апреля.

Френч вспоминает, как когда-то Лига Наций оказывала мощную поддержку западному империализму, предоставляя европейским странам полномочия захватывать контроль над огромными территориями под предлогом так называемых мандатов Лиги.

«Чтобы навязать свою власть нескольким независимым африканским государствам, Лига — по указанию Европы — бросила вызов самоуправлению в Либерии и Эфиопии <...>. Европейские державы жестоко навязывали принудительный труд своим африканским колониям, чтобы обеспечить высокие темпы производства желанного сырья, такого как каучук и хлопок», — напомнил Френч.

Помимо Китая и Индии, к антироссийскими санкциям не стала присоединяться, к примеру, Аргентина.

23 апреля министр иностранных дел страны Сантьяго Кафьеро, заявил, что распространение санкций — непродуктивная мера, так как мир — это диалог и дипломатические переговоры, к чему и призывает вернуться Аргентина.

Ранее, 20 апреля, о нежелании присоединяться к государствам-санкционерам заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он отметил, что страна готова помогать России и Украине в диалоге, если к тому возникнет потребность у сторон.

Санкции против России были введены рядом стран Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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