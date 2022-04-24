Глава МИД Аргентины назвал санкции против России непродуктивными для мира

Распространение санкций — непродуктивная мера, так как мир — это диалог и дипломатические переговоры, к чему и призывает вернуться Аргентина, заявил министр иностранных дел страны Сантьяго Кафьеро 23 апреля в интервью газете El Intransigente.

«Аргентина сегодня не имеет нормативно-правовой базы для введения односторонних санкций. На самом деле существует закон, который препятствует этому. То, что Аргентина предлагает, — это возвращение к диалогу, мирное урегулирование ситуации. Мы, честно говоря, не верим, что введение санкций или блокировок будет продуктивным», — сказал министр.

Кафьеро так прокомментировал позицию, которую заняла страна при голосовании в Организации американских государств (ОАГ) за лишение России статуса наблюдателя. Тогда восемь стран, среди которых Аргентина, Бразилия и Мексика, воздержались от голосования по резолюции.

21 апреля Совет Организации американских государств (ОАГ) выступил за приостановку статуса России в качестве постоянного наблюдателя. Документ приняли 25 голосами за. В заявлении ОАГ отмечалось, что решение было принято в контексте российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, соответствующее решение стало серьезной ошибкой, так как задачей любой международной структуры является объединение стран в целях решения проблем глобального характера.

На следующий день, 22 апреля, глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия заявила о неприемлемости подобных жестов со стороны международных организаций. Она предположила, что произошедшее — часть усилий Вашингтона, а глава ОАГ получает от зарплату от правительства США.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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