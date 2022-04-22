Антонов назвал ошибкой решение ОАГ о приостановлении статуса РФ в качестве наблюдателя

Решение совета Организации американских государств (ОАГ) о приостановлении статуса России в качестве постоянного наблюдателя — это серьезная ошибка. Таким мнением в пятницу, 21 апреля, поделился российский посол в США Анатолий Антонов.

По его словам, задачей любой международной структуры является объединение государств для решения насущных проблем.

Как подчеркнул российский посол, все силы и возможности Россия отдавала достижению заложенных в устав ОАГ целей — «продвижению в Западном полушарии демократии, прав человека, безопасности и развития» и Москва заинтересована во взаимодействии с организацией.

Дипломат отметил, что Москва понимает, что на ее латиноамериканских партнеров оказывается беспрецедентное давление со стороны США и их союзников.

«Это — часть целенаправленной кампании по изоляции России на международных площадках. Нас наказывают за то, что мы твердо отстаиваем свои законные национальные интересы и отказываемся подчиняться чужой воле», — цитирует его Telegram-канал российской дипмиссии.

Антонов также заявил, что в РФ возмущены включением в резолюцию бездоказательных обвинений в нарушении Москвой международного права.

«Документ ссылается на репортажи СМИ, их извращенную трактовку событий на Украине. Сожалеем, что в основе беспрецедентного для ОАГ решения по пересмотру статуса наблюдателя оказались лживые факты, с которыми многие из делегаций знакомы лишь понаслышке», — указал он.

Ранее этим же днем, 21 апреля, совет ОАГ поддержал временное лишение соответствующего статуса Москвы в контексте российской спецоперации по защите Донбасса.

6 апреля российское посольство в США сообщило, что генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро проявил русофобский подход в процессе решения вопроса относительно пересмотра статуса России при организации. Так диппредставительство в Вашингтоне отреагировало на заявление Альмагро о военных преступлениях, якобы совершаемых российскими военнослужащими на территории Украины, и статусе РФ в ОАГ.

5 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров завил, что откровенная надуманность и лживость утверждений о неких «военных преступлениях» российских военнослужащих, которые проводят спецоперацию по защите населения Донбасса, похожа на повод сорвать ведущиеся российско-украинские переговоры.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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