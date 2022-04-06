Посольство РФ в США уличило генсека ОАГ в русофобии

Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро проявил русофобский подход в процессе решения вопроса относительно пересмотра статуса России при организации. С таким заявлением во вторник, 5 апреля, выступило российское посольство в США.

«Луис Альмагро предпочитает пребывать в плену нагнетаемой западными СМИ антироссийской истерии, делать далеко идущие выводы на основе откровенных фальшифок и инсинуаций, не подкрепленных доказательствами», — сказано в опубликованном в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) заявлении посольства.

Российские дипломаты отметили, что генсек ОАГ еще раз проявил себя как «конъюнктурщик, действующий по указке своих хозяев из Вашингтона».

«Подключился к оголтелой травле России и всего того, что с ней связано. Оседлал идею прекращения нашей деятельности в ОАГ в качестве наблюдателя», — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты РФ призвали Альмагро прекратить попытки создать в регионе новые разделительные линии в духе пресловутой «Доктрины Монро» и сфокусироваться на решении действительно важных для стран Западного полушария вопросов, включая миграцию, постковидное экономическое восстановление, борьбу с оргпреступностью и наркотрафиком.

«Политизация повестки ОАГ чревата подрывом авторитета этой уважаемой многосторонней структуры», — заключили в дипмиссии.

Российское посольство в Вашингтоне отреагировало на заявление генерального секретаря ОАГ Альмагро о военных преступлениях, якобы совершаемых российскими военнослужащими на территории Украины, а также пересмотре статуса России как наблюдателя при ОАГ.

Ранее, 5 апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров завил, что откровенная надуманность и лживость утверждений о неких «военных преступлениях» российских военнослужащих, которые проводят спецоперацию по защите населения Донбасса, похожа на повод сорвать ведущиеся российско-украинские переговоры.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией.

5 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что в версии Украины и Запада по событиям в Буче есть большие несостыковки. По его словам, обвинения в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обвинения в адрес России по ситуации в Буче не просто беспочвенны, это хорошо срежиссированное трагическое шоу.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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