Совет ОАГ поддержал приостановку статуса РФ в качестве постоянного наблюдателя

Совет Организации американских государств (ОАГ) выступил за приостановку статуса России в качестве постоянного наблюдателя, о чем стало известно в четверг, 21 апреля.

«Постоянный совет по итогам голосования с 25 голосами за, восемью воздержавшихся, одним отсутствующим и ни одним «против» одобряет резолюцию о Приостановлении статуса Российской Федерации в качестве постоянного наблюдателя при Организации американских государств», — сказано в официальном Twitter организации.

Как отмечается, соответствующее решение было принято в контексте российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Заседание Постоянного совета ОАГ началось в 15:00 (22:00 по московскому времени) и стало внеочередной сессией членов-участников.

6 апреля российское посольство в США сообщило, что генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро проявил русофобский подход в процессе решения вопроса относительно пересмотра статуса России при организации. Так диппредставительство в Вашингтоне отреагировало на заявление Альмагро о военных преступлениях, якобы совершаемых российскими военнослужащими на территории Украины, и статусе РФ в ОАГ.

5 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров завил, что откровенная надуманность и лживость утверждений о неких «военных преступлениях» российских военнослужащих, которые проводят спецоперацию по защите населения Донбасса, похожа на повод сорвать ведущиеся российско-украинские переговоры.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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