Венесуэла прокомментировала лишение РФ статуса наблюдателя в ОАГ

Венесуэла осудила лишение РФ статуса наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ). Об этом глава МИД страны Феликс Пласенсия заявил в пятницу, 22 апреля, на пресс-конференции, трансляцию которой вел в прямом эфире телеканала Channel 4.

«Это позор. Мы не приемлем это [решение], это злоупотребление, которое является частью усилий Вашингтона по преследованию России», — подчеркнул он.

По его словам, генсекретарь ОАГ Луис Альмагро, «вероятно, получает зарплату от правительства США». Пласенсия добавил, что ОАГ стала бесполезной инстанцией, полностью потерявшей актуальность.

«Лидерство тех, кто там копошится, постыдно, позорно и достойно сожаления. Боливарианская Республика Венесуэла покинула эту организацию, которая не имеет ничего общего с усилиями по поиску верного пути для блага наших народов», — подытожил глава МИД.

21 апреля совет ОАГ поддержал временное лишение статуса Москвы в качестве постоянного наблюдателя в контексте российской спецоперации по защите Донбасса. По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, соответствующее решение стало серьезной ошибкой, так как задачей любой международной структуры является объединение стран в целях решения проблем глобального характера.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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