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Эксперты рассказали о бизнесе западных инфоцыган на спецоперации РФ

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Представители западных стран начали зарабатывать на российской специальной военной операции по защите Донбасса. Отследить деятельность зарубежных инфоцыган и их финансовые потоки в современных реалиях почти невозможно, рассказали «Известиям» эксперты.

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Среди самых популярных вариантов заработка — якобы сбор денег на гуманитарную помощь. Некоммерческие организации (НКО) борются за государственные гранты. Другие иностранцы собирают донаты в соцсетях и рекламируют товары на фоне съемок из районов боевых действий.

По словам немецкого политолога Кристофа Херстля, куда пойдут собранные деньги, сказать трудно. Жертвователям трудно узнать, отдали они деньги на гуманитарную помощь или на военные нужды.

По мнению политолога, за такими организациями часто стоят официальные власти.

«В Германии именно Министерство иностранных дел (МИД) распределяет миллионы между частными НКО, а затем эти НКО делают то, о чем договорились с МИД. Так что на самом деле это не НКО. Прямо сейчас мы говорим о правительственных организациях, и это, конечно, своего рода мошенничество», — отметил он.

Как считает доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш, не стоит доверять и западным НКО, членами которых являются ветераны боевых действий.

«Тот или иной формат участия в военных действиях, например, то же консультирование, будет облекаться в любые одежды, которые бы не позволили напрямую обвинить ту или иную страну во вмешательстве в украинские дела», — указал эксперт.

Существующим НКО верить нельзя, согласен и экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. Уверенным в том, что деньги дойдут до адресата, можно только в случае жертвования крупным известным структурам, где все контролируют друг друга, заключил собеседник.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Кровавый счет: как инфоцыгане зарабатывают на боевых действиях на Украине»

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