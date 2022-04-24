Прямой эфир

Макрон набирает 52,44% голосов по итогам подсчета 52% бюллетеней

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон продолжает лидировать во втором туре выборов главы государства после подсчета 52%. Он набирает 52,44% голосов, сообщает в воскресенье, 24 апреля, МВД страны.

За словом шарман: на чем разошлись Макрон и Ле Пен перед финальной схваткой
Как прошедшие дебаты могут повлиять на исход второго тура президентских выборов во Франции

У его оппонента, лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 47,56% голосов.

Ожидается, что председатель Конституционного суда Франции официально объявит об избрании президента на следующие пять лет 27 апреля.

Ле Пен уже заявила, что признает свое поражение. При этом она подчеркнула, что всё равно считает свой результат победой и продолжит выполнять обязательства перед французами, так как они «продемонстрировали желание иметь сильную оппозицию».

Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани назвал переизбрание действующего президента Эммануэля Макрона на второй срок опасным для Франции, так как политик проявляет жестокость по отношению к гражданам страны.

В воскресенье в стране прошел второй тур выборов президента.

Первый тур выборов прошел во Франции 10 апреля. После обработки 100% бюллетеней Макрон набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Явка составила 73,69%, что стало самым низким показателем с 2002 года.

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022