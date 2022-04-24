Макрон набирает 52,44% голосов по итогам подсчета 52% бюллетеней

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон продолжает лидировать во втором туре выборов главы государства после подсчета 52%. Он набирает 52,44% голосов, сообщает в воскресенье, 24 апреля, МВД страны.

У его оппонента, лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 47,56% голосов.

Ожидается, что председатель Конституционного суда Франции официально объявит об избрании президента на следующие пять лет 27 апреля.

Ле Пен уже заявила, что признает свое поражение. При этом она подчеркнула, что всё равно считает свой результат победой и продолжит выполнять обязательства перед французами, так как они «продемонстрировали желание иметь сильную оппозицию».

Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани назвал переизбрание действующего президента Эммануэля Макрона на второй срок опасным для Франции, так как политик проявляет жестокость по отношению к гражданам страны.

В воскресенье в стране прошел второй тур выборов президента.

Первый тур выборов прошел во Франции 10 апреля. После обработки 100% бюллетеней Макрон набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Явка составила 73,69%, что стало самым низким показателем с 2002 года.

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.