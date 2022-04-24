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Генконсульство РФ в Нью-Йорке заявило о блокировке счетов в США

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Средства генконсульства России в Нью-Йорке, расположенные на счете в банке Bank of America, были заблокированы. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщил исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин.

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«Мы ввели жесточайший режим экономии, оплачивать электричество, коммунальные услуги, в определенной степени бензин, хотя мы ограничили движение транспорта, выплачивать зарплату сотрудникам», — приводит ТАСС слова Славкина.

Он добавил, что российские власти разрешили диппредставительству использовать консульские сборы для поддержания работы, однако их объем сократился, так как сейчас число обращений за визами снизилось.

Ранее в этот день посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти заблокировали работу посольства России в Вашингтоне. Он добавил, что счета двух генеральных консульств РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America.

18 апреля Антонов заявил, что Россия и США больше не являются партнерами. Он отметил, что когда приехал в Вашингтон, его задача состояла в улучшении отношений, теперь же она заключается в попытке их стабилизировать.

16 апреля Антонов заявил, что США пытаются угрозами подключить Латинскую Америку к антироссийским санкциям. По словам дипломата, США хотят запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

Это решение последовало на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к России. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

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