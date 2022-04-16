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Посол заявил о попытке США угрозами настроить Латинскую Америку против РФ

Посол Антонов: США пытаются угрозами подключить Латинскую Америку к санкциям против РФ
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США пытаются угрозами подключить Латинскую Америку к антироссийским санкциям. Об этом в субботу, 16 апреля, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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«Видно, что в госдепе растет раздражение в связи с независимой позицией латиноамериканских государств, которые отказываются подключаться к санкционному «крестовому походу» против России и имеют собственное видение украинского кризиса», — сказал он. Его комментарий опубликовала российская дипмиссия в США на своей странице в Facebook (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Антонова, США хотят запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании.

При этом посол подчеркнул, что Соединенные Штаты не думают о последствиях санкций, которые могут повлиять на экономическое развитие стран Латинской Америки.

Ранее, 1 апреля, посол РФ в США заявил, что инициатива американских сенаторов изменить формат Организации американских государств (ОАГ) является попыткой рассорить Россию и страны Латинской Америки.

Антонов призвал коллег из США перестать политизировать деятельность международных площадок, сконцентрироваться на предметной работе по тематике ОАГ и отказаться от самоутверждения за счет русофобии.

Двухпартийная группа членов сената США направила письмо госсекретарю Энтони Блинкену с призывом добиваться лишения России статуса постоянного наблюдателя при ОАГ в связи с проводимой ею спецоперацией по защите Донбасса.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Это решение последовало на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

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